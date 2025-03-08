Guterres'ten Suriye İçin Şiddeti Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de en az 237 kişinin ölümüyle sonuçlanan son çatışmaların ardından tüm şiddet olaylarını şiddetle kınayarak silahlı çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günkü basın toplantısında BM Genel Sekreteri'nin son dönemde Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan çatışmalar, yargısız infazlar ve sivil kayıplara ilişkin haberlerden endişe duyduğunu söyledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Suriye'deki tüm şiddet olaylarını şiddetle kınayarak tarafları sivilleri korumaya ve çatışmaları durdurmaya çağırdığını belirtti.

Dujarric, Guterres'in uzlaşıya ve barışçıl siyasi geçiş sürecine öncelik verilmesi gereken bir dönemde Suriye'deki topluluklar arasında gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu ifade etti. Dujarric, Guterres'in "14 yıllık çatışmanın ardından Suriyeliler sürdürülebilir barış, refah ve adaleti hak ediyor" şeklindeki sözlerini aktardı.

Savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin cuma günü yaptığı açıklamaya göre perşembe günü başlayan son askeri çatışmalardan bu yana Suriye'nin kıyı bölgelerinde en az 237 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet güçlerinin Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde eski rejimin askeri gruplarının kalıntılarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü kaydeden gözlemevi, ölenler arasında askeri personel, muhalif savaşçılar ve sivillerin olduğunu bildirdi.

Gözlemevi, geçen Aralık ayında önceki hükümetin düşmesinden bu yana ülkedeki en kanlı çatışmaların yaşandığını kaydetti.