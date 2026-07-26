Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı

ŞAM (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde ülkeye uygulanan tüm yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Guterres, Suriye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından Şam'da basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Sednaya Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete değinen Guterres, burada on binlerce insanın öldürüldüğü ve işkence gördüğü iddiaları karşısında derin dehşet duyduğunu söyledi.

Suriye'nin geleceğine ilişkin umut taşıdığını dile getiren Guterres, güvenlik, istikrar, insana yakışır iş imkanları ve ekonomik fırsatların sağlanacağı bir gelecek hedeflendiğini kaydetti.

Guterres, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde ülkeye uygulanan tüm yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Suriye halkı toparlanma yükünü tek başına taşımamalı"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Suriye halkı son yıllarda olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi. Suriye halkı toparlanma yükünü tek başına taşımamalı." dedi.

Uluslararası toplumun Suriye'ye siyasi, ekonomik ve pratik destek sağlaması gerektiğini belirten Guterres, temel hizmetler, altyapı, eğitim ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Suriye'nin mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü için desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Halk Meclisi Başkanı Abdülhamit Avvak ile de görüştüğünü aktaran Guterres, "Görüşmemiz beni etkiledi. Kendilerinden meclisin çalışmaları, hazırlanan yasal düzenlemeler ve iç tüzük çalışmaları hakkında bilgi aldım. Önlerinde önemli bir çalışma gündemi bulunuyor." diye konuştu.

Geçiş dönemi adaleti ve seçim vurgusu

Guterres, BM'nin Suriye'de hesap verebilirlik, geçiş dönemi adaleti, insan hakları, uzlaşı ve yerel toplumlar arasında güvenin inşasına yönelik çalışmaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye'de hukukun üstünlüğü, kalıcı anayasa ve özgür seçim çabalarını destekleyeceklerini ifade eden Guterres, toplumun tüm kesimlerinin sürece katılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ihlallerine tepki

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller kabul edilemez ve sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ihlallerini kınayan Guterres, Birleşmiş Milletlerin Suriye halkının daimi ortağı olmaya devam edeceğini, bir ayın sonunda İsrail'in ihlallerine ilişkin kapsamlı raporu BM'ye teslim edeceğini aktardı.

"Ben iyimserim. Hatta iyimserliğin ötesinde bir durumdayım"

AA muhabirinin "Şam yönetimi ile Birleşmiş Milletler kurumları arasındaki ilişkinin ve işbirliğinin niteliği göz önüne alındığında, bu işbirliğinin geleceği konusunda iyimser misiniz yoksa kötümser misiniz? Neden?" sorusunu Guterres şöyle yanıtladı:

"Ben iyimserim. Hatta iyimserliğin ötesinde bir durumdayım. Uluslararası toplumun bu geçiş sürecini desteklemesi için üzerime düşen her şeyi yapmaya kararlıyım. Suriye halkının bu ülkeyi yeniden inşa edebileceğinden ve uluslararası toplumun desteğini alacağından hiçbir şüphem yok. Daha önce mültecilerle çalıştım ve Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların çok zor şartlar altında bile gösterdikleri kararlılığa şahit oldum."

BM Genel Sekreteri, "Suriye toplumunda gözlemlediğiniz ve ülkenin yeniden inşasını mümkün kılacağına inandığınız güçlü yönler nelerdir?" sorusuna ise "Son 15 yıl boyunca işlenen tüm suçları göz önünde bulundurduğumuzda, geçiş dönemi adalet sürecinin devam ettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu suçlarla ilgili olarak ve kayıplar dosyası konusunda yapılması gereken çok fazla çalışma var. Bu alanda büyük çabalar gösterilmesi gerekiyor." cevabını verdi.

Guterres, ziyaret kapsamında sivil toplum ve farklı yerel toplulukların temsilcileri ile halktan insanlarla görüşme fırsatı bulduğunu, onlarda büyük bir kararlılık gördüğünü ifade etti.