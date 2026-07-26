Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasını ve destek sağlanmasını istedi.

ŞAM (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde ülkeye uygulanan tüm yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Guterres, Suriye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından Şam'da basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Sednaya Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete değinen Guterres, burada on binlerce insanın öldürüldüğü ve işkence gördüğü iddiaları karşısında derin dehşet duyduğunu söyledi.

Suriye'nin geleceğine ilişkin umut taşıdığını dile getiren Guterres, güvenlik, istikrar, insana yakışır iş imkanları ve ekonomik fırsatların sağlanacağı bir gelecek hedeflendiğini kaydetti.

Guterres, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde ülkeye uygulanan tüm yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Suriye halkı toparlanma yükünü tek başına taşımamalı"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Suriye halkı son yıllarda olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi. Suriye halkı toparlanma yükünü tek başına taşımamalı." dedi.

Uluslararası toplumun Suriye'ye siyasi, ekonomik ve pratik destek sağlaması gerektiğini belirten Guterres, temel hizmetler, altyapı, eğitim ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Suriye'nin mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü için desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Halk Meclisi Başkanı Abdülhamit Avvak ile de görüştüğünü aktaran Guterres, "Görüşmemiz beni etkiledi. Kendilerinden meclisin çalışmaları, hazırlanan yasal düzenlemeler ve iç tüzük çalışmaları hakkında bilgi aldım. Önlerinde önemli bir çalışma gündemi bulunuyor." diye konuştu.

Geçiş dönemi adaleti ve seçim vurgusu

Guterres, BM'nin Suriye'de hesap verebilirlik, geçiş dönemi adaleti, insan hakları, uzlaşı ve yerel toplumlar arasında güvenin inşasına yönelik çalışmaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye'de hukukun üstünlüğü, kalıcı anayasa ve özgür seçim çabalarını destekleyeceklerini ifade eden Guterres, toplumun tüm kesimlerinin sürece katılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ihlallerine tepki

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller kabul edilemez ve sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ihlallerini kınayan Guterres, Birleşmiş Milletlerin Suriye halkının daimi ortağı olmaya devam edeceğini, bir ayın sonunda İsrail'in ihlallerine ilişkin kapsamlı raporu BM'ye teslim edeceğini aktardı.

"Ben iyimserim. Hatta iyimserliğin ötesinde bir durumdayım"

AA muhabirinin "Şam yönetimi ile Birleşmiş Milletler kurumları arasındaki ilişkinin ve işbirliğinin niteliği göz önüne alındığında, bu işbirliğinin geleceği konusunda iyimser misiniz yoksa kötümser misiniz? Neden?" sorusunu Guterres şöyle yanıtladı:

"Ben iyimserim. Hatta iyimserliğin ötesinde bir durumdayım. Uluslararası toplumun bu geçiş sürecini desteklemesi için üzerime düşen her şeyi yapmaya kararlıyım. Suriye halkının bu ülkeyi yeniden inşa edebileceğinden ve uluslararası toplumun desteğini alacağından hiçbir şüphem yok. Daha önce mültecilerle çalıştım ve Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların çok zor şartlar altında bile gösterdikleri kararlılığa şahit oldum."

BM Genel Sekreteri, "Suriye toplumunda gözlemlediğiniz ve ülkenin yeniden inşasını mümkün kılacağına inandığınız güçlü yönler nelerdir?" sorusuna ise "Son 15 yıl boyunca işlenen tüm suçları göz önünde bulundurduğumuzda, geçiş dönemi adalet sürecinin devam ettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu suçlarla ilgili olarak ve kayıplar dosyası konusunda yapılması gereken çok fazla çalışma var. Bu alanda büyük çabalar gösterilmesi gerekiyor." cevabını verdi.

Guterres, ziyaret kapsamında sivil toplum ve farklı yerel toplulukların temsilcileri ile halktan insanlarla görüşme fırsatı bulduğunu, onlarda büyük bir kararlılık gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 18:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.