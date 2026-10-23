Guterres, Ürdün Kerek'te 7 kişinin öldüğü kilise saldırısını şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'de kiliseye düzenlenen terör saldırısını "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter'in, Ürdün'deki bir kilisede düzenlenen cenaze törenine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını söyleyebilirim." diyen Dujarric, saldırıda 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter, kurbanların ailelerine derin taziyelerini sunarken, yaralılara da acil şifalar diliyor. Bir ibadethaneye, hele ki bir cenaze töreni sırasında yapılan bir saldırının, özellikle iğrenç olduğu aşikardır. Genel Sekreter ayrıca sorumluların bulunup hesap vermesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.