Guterres ve Mamdani'den Önemli Görüşme

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Genel Sekreterin, bugün erken saatlerde Mamdani'yi ofisinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter, görüşmede Belediye Başkanı Mamdani'ye ev sahibi şehrimizden aldığımız olağanüstü ilişki ve destek için teşekkür etti ve şehirlerin günümüz dünyasında oynadığı kritik rolü vurguladı." dedi.

Dujarric, Genel Sekreterin, Mamdani ile BM'nin New York şehriyle işbirliğini nasıl derinleştirebileceği konusunda görüştüğünü ve BM ile New York şehri arasındaki diyaloğun devam etmesini dört gözle beklediğini ilettiğini bildirdi.