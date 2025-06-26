Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.
Farklı kurumlarda görev yapan güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Karabörk ile makamında görüştü.???????
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabörk, görevlilerin Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.
Son Dakika › Güncel › Güvenlik Görevlilerinden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?