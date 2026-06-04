Güvenlik Görevlisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanık H.S, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık E.T, olayın kasten yapılmadığını öne sürerek, kendini savunmaya çalıştığını iddia etti.

Her şeyin bir anda olduğunu belirten E.T, "Olaydan 3-4 saat önce alkol almıştım. Orada olma sebebimiz arkadaşımızı beklemekti. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Ben vitamin barda çalıştığım için yanımda bulunan bıçağı meyveleri kesmek için kullanıyorum. H.S'nin yaralanması olayın içinde yanlışlıkla oldu." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık H.S. ise olay günü E.T. ile Kaleiçi'ne gittiklerini, alkol aldıktan sonra kaldırımda oturduklarını söyledi.

Kimseyi rahatsız etmediklerini öne süren H.S, "Orada oturmamızın yasak olduğunu söylediklerinde biz de kalkacağımızı söyledik. 'Buradan kalkın gidin lan.' dediler. Maktul, E.T'ye 'Sen bizim yaşıtımız mısın?' diyerek küfür etti. Talat Kağan Başak da küfür edip E.T'ye kafa attı. Maktul birden bana saldırmaya başladı. E.T. ve ben darbedildik. O esnada kendimi kurtarmaya çalıştım. Olay esnasında bıçağı görseydim engel olurdum. Kendim bıçaklandım. Maktulün yaralandığını görmedim. Böyle bir durum içinde olduğumuz için çok pişmanım. E.T. beni yaraladığı için şikayetçi değilim." dedi.

Maktulün annesi Nimet Göker de mahkeme heyetine ve adalete güvendiğini vurgulayarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

"E.T'nin bıçak çektiğini gördüm"

Tanık Talat Kağan Başak ise olay günü güvenlik kamerasından iki sanığı tuvaletlerini yaparken gördüklerini belirtti.

Sanıkları alkol aldıkları ve otelin önünde durdukları için uzaklaştırmak istediklerini ifade eden Başak, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Sanıklar 'Alkolümüz bitince kalkacağız.' dedi. Otel resepsiyonu da 2-3 kez uyarıda bulundu. Ben de maktul Tahsin'e, 'Gel kapıya çıkalım bizi görürlerse giderler.' dedim. Tekrar 50 metre aşağı gitmelerini söyledim. Bana 'iki gözüm' diye hitap edilince rahatsız oldum. 'Siz benim akranım değilsiniz.' dedim. Daha sonra E.T'nin bıçak çektiğini gördüm. Tahsin'i uyardım, geriye çektim ve yaralanıp yaralanmadığını sordum. Tahsin 'iyiyim' dedi ancak tişörtünü kaldırdığımda kanaması olduğunu fark ettim. İlk müdahalesini yaptım. Kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadık."

Duruşmada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonunda izletildi.

Yeniden söz alan sanık H.S, "165 santimetre boyunca 65 kilo bir insanım. Benim Talat ve Tahsin'i düşürme imkanım yok." dedi.

E.T. ise henüz 20 yaşında olduğunu dile getirerek, "Böyle bir olayın içinde olmak istemezdim. Bu durumu hayal dahi edemezdim. Amacım bir cana kast etmek değildi. Çok pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.T'nin tutukluluk halinin, H.S'nin ise adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Oğlum geri gelmeyecek ama başka analar benim gibi yanmasın"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Nimet Göker, oğlunun çok genç bir yaşta hayatını kaybettiğini belirterek, "Düğünü olacaktı. Ben oğluma damatlık değil kefen giydirdim. Benim çok canım yanıyor. Çok iyi bir çocuktu, herkes severdi. Oğlumun içinde zerre kötülük yoktu. Benim oğlum geri gelmeyecek ama başka analar benim gibi yanmasın." dedi.

Müşteki avukatı Arif Çelik de Tahsin Göker'in canice katledildiğini savunarak, "Taşkınlık yapan, ses ve gürültü çıkaran şahısları uyarmak amacıyla yanlarına gittiğinde, kalbinden bıçaklanarak can verdi. 2 hafta sonra da düğünü gerçekleşecekti. Bu aile açısından büyük bir yıkım oldu. Olaya karışan iki kişi vardı. Birisi bıçağı kullanan, diğeri de maktulün saldırı anında savunmasını kıran ve ona yumruk atan diğer sanıktı. Sanığın bir tanesi şu anda tutuksuz yargılanıyor. Onun da tutuklu yargılanması için itirazlarımızı mahkemeye sunacağız." diye konuştu.

Olay

Kaleiçi mevkisinde bir otelin önünde 9 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı

Kavgada, E.T. tarafından bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüpheliden E.T. tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, sanıklar E.T. ve H.S. hakkında hazırlanan iddianamede, suçu müşterek iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle 2 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.