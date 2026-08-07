Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cidde'de Savunma Anlaşması İmzalıyor
Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi.
Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi
Kaynak: AA
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