Güvenpark'ta Reklam Panosu Krizi: TMMOB İhlali Şikayet Etti - Son Dakika
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Güvenpark'ta Reklam Panosu Krizi: TMMOB İhlali Şikayet Etti

Ankara'nın Güvenpark'ında belediye tarafından yapılmak istenen reklam panosu, TMMOB tarafından şikayet edildi. Çevre Bakanlığı, izinsiz yapılan inşaatın kaldırılması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde yargı süreci başlayacak.

19.12.2024 23:16
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Güvenpark'ta pano krizi

Güvenpark'taki panoyu TMMOB şikayet etti, bakanlık uyardı

ANKARA - Güvenpark'a belediye tarafından yapılmak istenilen reklam panosu TMMOB tarafından şikayet edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı da uyarıda bulundu.

Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nun başlattığı reklam panosu inşasını Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı öne sürüldü. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı her hangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı iddia edildi.

Bakanlık yetkilileri 13 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

Pano kaldırılmazsa yargı süreci başlayacak

Söz konusu işgal ile ilgili Ankara Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplanıyor. ABB panoyu kaldırmazsa yargı süreci başlayacak. İlgili kanuna göre "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güvenpark'ta Reklam Panosu Krizi: TMMOB İhlali Şikayet Etti - Son Dakika

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