Güvercin Uçuran Rapçi

GÜVERCİN UÇURDU
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu. Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.
Haber: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
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