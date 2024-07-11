Güzelbahçe Belediyesi e-imar sistemine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güzelbahçe Belediyesi e-imar sistemine geçti

Güzelbahçe Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü dijitalleştirerek e-imar sistemine geçti. Vatandaşlar artık belediyeye gitmeden imar durumunu öğrenebilecek.

11.07.2024 10:57  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi'nde dijitalleşme yolunda da önemli bir adım atıldı. Halka kolaylık sağlamak adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, e-imar sistemine geçti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Vatandaşlarımız bu hizmet sayesinde belediyeye gelmeden imar durumunu kolaylıkla öğrenebilecek. 12 mahallemizin tamamı e-imar uygulamasına açıldı" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi'nde yapılan düzenlemeyle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, e-imar sistemine geçildi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok müdürlükte, hizmetleri tekrar gözden geçirdiklerine ve kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Günay, "Bir yeniliği daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlü imar durumu alabilmek için; belediyeye gelme veya telefonla ulaşmaya çalışma dönemini bugün itibariyle bitirdik. Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi belediyemizin her bir hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Günay: "Belediyede teknolojiyi en iyi şekilde kullanacağız"

Akıllı ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için yeni uygulamaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Günay, "İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzü, dijital dönüşüm çalışması ile vatandaşa hızlı bir şekilde hizmet eder noktaya getiriyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlar imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler. Uygulamaya ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için rahatlıkla sorgulama yapılabilecek. Belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerini hızlı ve kolay gerçekleştirmesini hedefleyen e-imar uygulamasını isteyen herkes belediyenin www.guzelbahce.bel.tr web sitesine girip e-imar linki üzerinden rahatlıkla kullanabilecek. Ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için sorgulama yapılabilecek. İmar durumu görüntülenebilecek.

Kaynak: ANKA

Güzelbahçe, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi e-imar sistemine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:47. #1.12#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Belediyesi e-imar sistemine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement