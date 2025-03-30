Güzelbahçe Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Desteği - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Desteği

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Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 300 aileye et, tatlı ve alışveriş kartı dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerin devam edeceğini belirtti.

30.03.2025 13:57  Güncelleme: 15:00
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, bayram desteği kapsamında ilçede yaşayan 300 aileye, evlerine et, tatlı ve alışveriş kartı dağıttı.

Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Güzelbahçe'de yaşayan ihtiyaç sahibi 300 aileye bir kilo et, bir kilo tatlı ve bin TL'lik hediye kartı dağıttı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bayramın arifesinde Güzelbahçe'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini ziyaret ettik. Ekiplerimiz Güzelbahçe'de kapı kapı kimin neye ihtiyacı var kimin ne isteği var biliyorlar. Bu bayram evlerinde tatlı bir bayram geçirmeleri için baklava, et ve alışveriş kartı dağıttık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu ramazanda 300 kilo et, 300 kilo baklava ve bin TL tutarında da alışveriş çeki dağıttık. Belki çok büyük bir destek değil, ama bu ihtiyacı karşılamayacak aileler de var. O yüzden bizler de vatandaşımıza bayram öncesi bir sürpriz yapmak istedik. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Sosyal belediyeciliğin en iyisini sergilemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi rencide etmeden, veren elin alan eli görmediği bir köprü olacağız. Bizler belediye olarak destek olduğumuz gibi hayırsever herkesi de katkı sunmaya bekliyoruz. Şeker tadında bir bayram olması dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Desteği - Son Dakika

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