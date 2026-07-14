Güzelbahçe Belediyesi\'ne Operasyon

İZMİR'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu A.O.G, gelini İ.K.G ve kardeşi H.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü, Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

7 GÖZALTI KARARI

Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından MASAK verileri doğrultusunda, örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında Mustafa Günay'ın oğlu A.O.G., gelini İ.K.G. ve kardeşi H.B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün düzenlenen eş zamanlı ikinci dalga operasyonda A.O.G., İ.K.G., H.G. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirtilirken, diğer 2'sini yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.