Güzelbahçe Kültür Festivali Bilim ve Sanatla Dolup Taşacak - Son Dakika
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Güzelbahçe Kültür Festivali Bilim ve Sanatla Dolup Taşacak

Güzelbahçe Belediyesi, 12-13 Ekim tarihlerinde 'Köy Enstitülerinin İzinde' temasıyla düzenleyeceği kültür festivalinde bilim, sanat ve felsefe etkinlikleri sunacak. Festival, çeşitli atölye çalışmaları, akademik söyleşiler ve tiyatro gösterimlerini içerecek, her yaştan katılımcıya hitap edecek.

09.10.2024 10:47  Güncelleme: 11:39
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, 12-13 Ekim tarihlerinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kültür Festivali ile bilim, sanat ve felsefe dolu iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl, "Köy Enstitülerinin İzinde" temasıyla düzenlenecek festivalde birbirinden değerli akademik söyleşiler, atölyeler ve sanat etkinlikleri yer alacak. Festivalde ayrıca çocuklar ve yetişkinler için seramik atölyeleri, sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ve bilgi yarışmaları da yer alacak.

Festival, 12 Ekim Cumartesi saat 10: 00'da açılış konuşmasıyla başlayacak. İlk gün, bilim ve felsefeye odaklanan çeşitli akademik söyleşilerle dolu olacak. Saat 12: 00'de başlayacak "Bilim Tarihi: Thales'ten Einstein'a Merakın Yolculuğu" başlıklı atölyede bilim meraklıları, insanlık tarihindeki bilimsel keşiflere ışık tutacak. Ardından Doç. Dr. Ceyhun Akın Cengiz tarafından düzenlenecek "Akıl ve Duygu Bağlamında Adalet" başlıklı söyleşi, adalet kavramına felsefi bir bakış sunacak. Öğleden sonra, Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleşecek "Empatiyle Büyümek: Yaşlılığı Hisset, Anla, Destekle" başlıklı oturumda yaşlılık süreci ve pozitif tutumun önemi ele alınacak. İlk günün kapanışında ise saat 19: 30'da Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Prof. Dr. Adil Türkoğlu önderliğinde "Köy Enstitülerinin İzinde: Dünden Bugüne Eğitim Devrimi" başlıklı söyleşi yapılacak.

İkinci gün de dolu dolu program

13 Ekim Pazar günü ise çocuklar ve gençlere yönelik eğlenceli ve eğitici atölyelerle devam edecek. Saat 12: 00'de başlayacak "Molekül Macerası: Biyolojinin Sırları" adlı atölyede biyoloji dünyasının derinliklerine inilirken, öğleden sonra "İklim Krizi Üzerine Düşünmek" başlıklı oturumda çevre sorunlarına dair çözümler tartışılacak. Günün sonunda ise Yaka Gençlik Tiyatrosu, saat 20: 00'de "Yaşamak da Var Hayatta!" tiyatro oyununu sahneleyecek.

Festival boyunca alanda sergi ve atölye çalışmaları da yer alacak. Ziyaretçiler, bilimsel ve kültürel stantlar, deniz kirliliği farkındalık standı, satranç turnuvası, basmakalıp çalışmaları gibi birçok farklı etkinliğe katılabilecek. Ayrıca, Kent Koleji'nin bilgi yarışması karavanı da festivalde ziyaretçileri bekliyor olacak. Güzelbahçe Kültür Festivali, her yaştan katılımcıya hitap eden dopdolu içeriğiyle bölgenin kültürel ve bilimsel yaşamına büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Festival, sanatı, felsefeyi ve kültürel mirasımızı bir araya getiren; her yaştan insanın kendine bir şeyler katabileceği zengin bir program olacağını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçe'nin ruhuna yakışır şekilde, sanat ve düşüncenin derinliklerine inen konuşmalar, yaratıcı atölyeler ve birbirinden kıymetli akademisyenlerin yer alacağı kültür ve felsefe dolu bir festival hazırladık. Bu etkinliklerin, sadece bireysel ufkumuzu genişletmekle kalmayıp, toplumsal dayanışmamızı güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Festivalimiz, hem kültürel hem de sanatsal zenginliğimizin bir anlatımı olacak. İzmir birçok filozofa ev sahipliği yapmış, birçok felsefe ve bilim insanı bu topraklarda doğup insanlığa umut olacak yeniliklere imza atmışlardır. Her birinizin bu büyük kültürel paylaşımın bir parçası olmasını diliyor, birlikte öğrenmek ve ilham almak için bir araya geleceğiz. Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Kültür Festivali Bilim ve Sanatla Dolup Taşacak - Son Dakika

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