Güzelbahçe Lisesi, Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Lisesi, Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı

Güzelbahçe Lisesi, Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı
05.05.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60. Yıl Anadolu Lisesi robotik takımı, Avrasya Robot Olimpiyatları'ndan dünya finallerine yükseldi.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki 60. Yıl Anadolu Lisesi robotik takımı, 21 ülkeden 639 takım ve yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı Avrasya Robot Olimpiyatları'nda elde ettiği başarıyla dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Öğrencilerin hiçbir hazır kit kullanmadan, sıfırdan geliştirdikleri robotlarla Avrasya'dan dünya finallerine uzanan bir başarı hikayesine imza attıklarını söyleyen Proje Koordinatörü Aycan Sarayköylü, "Sadece robot üretmediler. Takım çalışmasını, stresle başa çıkabilmeyi, sosyalleşmeyi, problem çözebilmeyi öğrendiler" dedi.

İzmir Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde 17 kişiden oluşan robotik takımının 8 kişilik yarışma ekibi, 'Maze Solving (Labirent Çözen)', '3 Kg Sumo' ve 'Otonom Araç kategorilerinde geliştirdikleri projelerle İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Akran eğitimi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ekip, Ege Bölge yarışmalarında Maze Solving kategorisinde birincilik, 3 kilogram sumo kategorisinde ikincilik ve otonom araç kategorisinde ikincilik elde ederek Avrasya finallerine katıldı. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Avrasya Robot Olimpiyatları'nda ise 'Özel Ödül'e layık görülen takım, bu başarısıyla dünya şampiyonası biletini aldı. Yarışmalar boyunca özellikle güçlü itiş sistemi ve mekanik tasarımıyla dikkat çeken 3 kilogramlık sumo robotu; Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkenin ekipleri ve hakemler tarafından örnek gösterilerek fotoğraflandı.

'DERECEDEN ÇOK ÖĞRENDİKLERİ KIYMETLİ'

Proje Koordinatörü ve Edebiyat Öğretmeni Aycan Sarayköylü, sürecin eğitimsel önemine dikkat çekip, "Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve öğrencilerimizin beceri gelişimini önemsiyoruz. Bu nedenle onları gerçek hayata hazırlamak için bir takım kurma fikri ortaya çıktı. Güçlü iş birlikleri kurarak güzel bir takım oluşturduk. Öncelikle Ege Bölge Yarışması'nda öğrencilerim labirent çözen robot kategorisinde birinci oldular. Otonom araçta ikinci, 3 kilo sumo kategorisinde ise ikinci oldular ve Antalya'ya gitmeye hak kazandılar. Burada 21 ülkenin yarıştığı, 639 takımın bulunduğu yarışmada özel ödül kazandılar" dedi.

Finallerin 18-26 Kasım 2026'da İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleşeceğini anlatan Sarayköylü, "Onların başında bir hoca yoktu ve kendileri yaptı. Onlar akran eğitimiyle sıfırdan başlayarak sabahlara kadar çalışarak bu süreci tamamladılar ve bu başarıyı bu şekilde elde ettiler. Çocuklar birlikte denediler. Başarısız oldular. Sabahlara kadar çalıştılar. Tekrar denediler ve en sonunda da başardılar ve bunları kendileri yaptılar, öğrendiler. Sadece robot üretmediler. Çocuklarımın derecesiyle ilgilenmiyorum; bu süreçte öğrendikleri benim için her şeyden daha kıymetli. Takım çalışmasını, stresle başa çıkabilmeyi, sosyalleşmeyi, problem çözebilmeyi öğrendiler. Bu alt becerileri öğrenmeleri okulumuz için en kıymetli noktaydı. Şu an dünya finallerinde, dünya şampiyonasında yarışacağız. Çok çok mutluyuz, çok heyecanlıyız " diye konuştu.

'ATÖLYELER KAPANDIĞINDA DÜĞÜN SALONUNA GİDİP ÇALIŞTIK'

Takım kaptanı 9'uncu sınıf öğrencisi Masal Ayyıldız (14), 'No Hand Society' adıyla bir takım kurduklarını belirtip, "Otonom araç kategorisindeyiz. Robotumuz gerçek bir otonom. Robotumuzda bir LiDAR (Light Detection and Ranging) sistemi var. Bu LiDAR'ı haritalandırmada yardımcı olacağı için kullandık. Atölyelerimiz vardı, atölyeler kapandığında düğün salonuna gidip çalıştık. Yani çok emek verdik ve bence emeğimizin karşılığını aldık. Roma'ya gidip daha büyük dereceler için oynayacağız. Biz otonom araç kategorisinde en önemli konunun robotun kendi başına karar verebilmesi olduğunu düşündük. Yani sürücü olmadan çevresini algılayıp doğru hareket edebilmesi gerekiyordu. Biz bu projede sürücü değil, kendi kararını veren bir sistem tasarladık."

'BİRBİRİMİZE BİLDİKLERİMİZİ ÖĞRETTİK'

Bir diğer öğrenci Ece Kaya da "Robotumuzu dengeli ve güçlü bir robot olarak hazırladık. Dişli sistemler ve farklı sensörler kullandık. Ağırlığı arttırmak da önemliydi. Robotun 2 ile 3 kilo ağırlığında olması gerekiyordu. Bazı zorluklar da yaşadık. Akran dayanışması yaptık. Birbirimize bildiklerimizi öğrettik. Çok fazla gece gündüz demeden çalıştık. Okula gidemediğimiz zamanlar oldu. Antalya'da yarışmaya çıkacağımız sırada hakem bizi çağırırken tekerlekler üzerine çalıştığımızı hatırlıyorum. Birbirimizle iyi iletişim kurduk" dedi.

Öğrencilerden Çınar Öztürk de diğerlerinden farklı bir robot tasarladıklarını vurgulayıp, "Diğer robotların çoğu hazır kit olarak gelmiş robotlardı. Biz ona rağmen bir başarı elde edebildik. Bütün olasılıkları düşünmek istedik yaparken. Özellikle labirentte takılırsa, sıkışırsa gibi olasılıkları denedik ve bunları çözmeye çalıştık. Maze Solving kategorisinde bir labirent içinde robotun kendi yolunu bulması üzerine çalıştık. Buradaki temel amaç, robotun daha önce görmediği bir ortamda tamamen kendi kararlarıyla ilerleyebilmesiydi" diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Mustafa Berk Yılmaz da "5 gün Antalya'da yarışma gününü beklemek çok stresliydi. Aynı zamanda robotlarımıza bağlı sorunlar da oluştu. Arkadaşlarımla bu süreçte çok iyi anlaşmaya başladım. Beraber bir proje yürütmenin uyumunu sağladık" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Lisesi, Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Yer: Kayseri Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:51:34. #7.12#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Lisesi, Dünya Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.