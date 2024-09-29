Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde Altyapı Çalışmaları Sonunda Asfaltlama Başladı - Son Dakika
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Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde Altyapı Çalışmaları Sonunda Asfaltlama Başladı

Güzelbahçe Yelki Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmaları Sonunda Asfaltlama Başladı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, Yelki Mahallesi Namık Elal Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltlama işlemlerine başlandı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, gerekli iktidarların destekleriyle vatandaşların beklediği asfalt çalışmalarının başladığını müjdeledi.

29.09.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR) - Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi Namık Elal Caddesi'nde uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge, asfalta kavuştu.

Güzelbahçe Yelki halkının bir süredir beklediği Namık Elal Caddesi'ndeki elektrik, doğal gaz ve Telekom gibi kurumların altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli asfalt çalışmalarının yapılması için girişimleri başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON Ekipleri, talep doğrultusunda bin 370 metre uzunluğundaki caddenin asfaltlama çalışmaları kısa sürede başlattı.

Çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlarla sohbet edip, gösterdikleri sabır için teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay vatandaşlara müjdeyi verdi.

"Bu yol uzun zamandır çözüm bekliyordu"

Caddedeki çalışmanın yalnızca asfaltla kalmayacağı kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından örnek bir cadde olacağını belirten Başkan Günay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ederek, "Burası bizim kanayan bir yaramızdı. Vatandaşlarımızın sabırla beklediği asfalt çalışmasını elektrik, doğalgaz ve telekom altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla başlattık. Bu yol uzun zamandır çözüm bekliyordu. Kurumlar altyapıyı bitirmedikleri için giremedik. Vatandaşlarımız tarafından da çok tepki aldık. Artık yolun son aşamasına geldik. Bu çalışmayı başarıya ulaştıran, asfalt malzeme ve araçlarını caddemize göndererek bu hizmeti vatandaşlarımıza sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de peyzaj ve çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızın bugüne kadar göstermiş olduğu sabır ve özveri içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Sorunlu bir yoldu ama neşteri vurduk bu sorunu da halletmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde Altyapı Çalışmaları Sonunda Asfaltlama Başladı - Son Dakika

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