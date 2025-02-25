Güzeldere Menderesleri Kartpostallık Manzaralar Sunuyor

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Kar altındaki Güzeldere Menderesleri görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesleri, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Bitlis ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Karlı dağlar arasındaki ovanın içinde kıvrılıp uzayarak giden Güzeldere Menderesleri, kış aylarında da muhteşem manzara oluşturuyor. Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderes kıvrımlarının oluşturduğu kış güzelliği havadan drone ile görüntülendi.