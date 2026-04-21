Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzellik Merkezine Şikayet: Yüzünde Yanık

21.04.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cilt bakımı sonrası yanık oluştuğunu iddia eden kadın, güzellik merkezi ile çalışanını şikayet etti.

Adana'da güzellik merkezinde yaptırdığı cilt bakımı sonrası yüzünde yanık oluştuğunu öne süren kadın, işletme sahibi ve uygulamayı yapan kişi hakkında şikayette bulundu.

Saide G. (40), 17 Nisan'da merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmak üzere gitti.

İddiaya göre, bakım sırasında yüzünde yanma hisseden kadın, bir sorun olmayacağı söylenmesi üzerine işletmeden ayrıldı.

Yüzündeki yanma hissi ve ağrıları artan Saide G'ye ertesi gün başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2. derece yanık teşhisi konuldu.

Saide G, bunun üzerine polis merkezine giderek işletme sahibi ve uygulamayı yapan kişiden şikayetçi oldu.

Saide G, gazetecilere, güzellik merkezine "prenses bakım" olarak adlandırılan işlemi yaptırmak üzere gittiğini söyledi.

İşlem sırasında yüzünde yanma hissettiğini belirten Saide G, "Yüzümün yandığını oradaki çalışana söyledim. 'Bu normal, 10-15 güne kadar geçer.' dedi. Eve geldiğimde yüzümde büyük büyük yanıklar vardı. Güzellik merkezinin çalışanına ulaştım ve geçeceğini söyleyerek bana bir merhem ismi verdi. Bir gün sonra Adana Şehir Hastanesi aciline gittik ve yüzümde 2. derece yanıklar olmuş." diye konuştu.

Saide G, psikolojik olarak kendini kötü hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Elimdeki raporla karakola gittik ve yasal işlem başlattık. Söz konusu yüzüm. Yüzüm olduğu için davamı hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Bu hale geldim. Çocuklarım ve ben etkilendik. Psikolojik olarak çöktüm. Hafif doğum lekelerim vardı. Doğum lekelerim gitsin diye seans almıştım ama böyle olacağını bilseydim hiçbir şekilde gitmezdim."

Kaynak: AA

Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:16:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.