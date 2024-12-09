SEUL, 9 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusundaki Gyeongju açıklarında alabora olan balıkçı teknesi, 9 Aralık 2024.
Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Kore Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre ülkenin güneydoğusundaki Gyeongju açıklarında pazartesi sabah saatlerinde kum taşıyan bir tekneye çarpan bir balıkçı teknesinin batması sonucu teknedeki 8 mürettebattan 7'si hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gyeongju'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?