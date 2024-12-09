Gyeongju'daki Tekne Kazasında 7 Ölü

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SEUL, 9 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusundaki Gyeongju açıklarında kum taşıyan bir tekneye çarpan bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişilik mürettebattan 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Kore Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre Gyeongju'nun 6 kilometre güneydoğusunda pazartesi sabah yerel saatle 05.43'de gerçekleşen çarpışmanın hemen ardından tekne alabora oldu.

Polis yetkililerince kaza bölgesine kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere kurtarma gemileri ve helikopterler sevk edildi.

Mürettebattan 7'sinin alabora olan teknede kalbi durmuş halde bulunduğu ancak bu kişilerin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Teknenin içinde kaldığı düşünülen kayıp balıkçıyı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ön incelemelere göre çarpışma, tekneyi kullanan mürettebatın dalgınlığı nedeniyle meydana geldi.