Gyirong\'da Heyelan: Turistler Tahliye Edildi

XİGAZE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong ilçesinin sakinleri güvenli bölgelere yerleştirildi. Mahsur kalan tüm turistlerin de tahliyesi gerçekleştirildi.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre toplam 499 bölge sakini ve inşaat işçisine barınma imkanı sağlandı. Afetten etkilenen 555 turist, kültür ve turizm yetkililerinin koordinasyonuyla tahliye edildi. Bölgede mahsur durumda turist kalmadığı kaydedildi.

Perşembe günü saat 15.00 itibarıyla acil müdahale ve tahliye çalışmalarına destek için 324 arama kurtarma personeli sevk eden sivil havacılık yetkilileri, afet bölgesine 24 ton arama kurtarma ekipmanı, günlük ihtiyaç malzemesi ve tıbbi malzeme ulaştırdı. Sivil havacılık yetkilileri, acil durum müdahale çalışmalarına ve etkilenen sakinlerin tahliyesine destek verdi.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.