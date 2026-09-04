Gyirong Sınır Kapısı'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı
Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından kesilen elektrik tedariki, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla yeniden sağlandı. Çin Devlet Şebekesi Şirketi personeli, heyelan ve kaya düşmesi risklerine rağmen geçici hatları onararak bölgedeki elektrik akışını normale döndürdü.
GYİRONG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'nın merkezinde elektrik tedariki yeniden sağlandı.
Çin Devlet Şebekesi Şirketi, heyelan ve sık yaşanan kaya düşmesi gibi risklere rağmen sahada aralıksız çalışan personelin, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla sınır kapısının merkez bölgesindeki geçici elektrik hatlarını onardığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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