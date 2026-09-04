Gyirong Sınır Kapısı'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gyirong Sınır Kapısı'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı

Gyirong Sınır Kapısı\'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından kesilen elektrik tedariki, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla yeniden sağlandı. Çin Devlet Şebekesi Şirketi personeli, heyelan ve kaya düşmesi risklerine rağmen geçici hatları onararak bölgedeki elektrik akışını normale döndürdü.

GYİRONG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'nın merkezinde elektrik tedariki yeniden sağlandı.

Çin Devlet Şebekesi Şirketi, heyelan ve sık yaşanan kaya düşmesi gibi risklere rağmen sahada aralıksız çalışan personelin, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla sınır kapısının merkez bölgesindeki geçici elektrik hatlarını onardığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Ağustos, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gyirong Sınır Kapısı'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:24:37. #7.12#
SON DAKİKA: Gyirong Sınır Kapısı'nda elektrik hatları onarılarak tedarik yeniden sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement