H.A.'ya 37 Bin Ceza Kesildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 37 bin 211 lira ceza kesildi.
Karasu Çevre Yolu'nda H.A'nın (28) aracıyla sol şeridi kapatarak makas attığı ve emniyet şeridini kullandığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar neticesinde H.A'ya, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek ve makas atmak suçlarından toplam 37 bin 211 lira ceza kesildi.
Ayrıca H.A'nın kullandığı araç trafikten menedildi.
