Haaretz'e göre Netanyahu iktidarda kalmak için İran'la yeni savaşı çıkış yolu görüyor

İsrail basınında, hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot önderliğindeki Değişim Bloğu'nun koalisyon görüşmelerini sürdürürken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını korumak amacıyla İran'la yeniden savaş başlatmayı bir çıkış yolu olarak gördüğü değerlendirmesine yer verildi.

Haaretz gazetesi yazarı Amos Harel, kaleme aldığı analizde, İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirme ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken Eisenkot'un, Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunmasını ele aldı.

Eisenkot ve Netanyahu arasında "güvenlik konularında sorumlu davranma" konusundaki mektuplaşmalara değinilen analizde, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için her yolu denediği değerlendirmesine yer verildi.

Harel, ikili arasındaki tartışmayı değerlendirdiği analizinde, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için çırpındığını ve İran'la yeniden savaş başlatmayı bir çıkış yolu olarak gördüğünü kaydetti.

Eisenkot'un mektubunun, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e kamuoyu önünde destek vermeyi de amaçladığını belirten Harel, seçim öncesindeki haftalarda Zamir ve bazı generallerin, Netanyahu'nun Trump'ı İran'a yönelik ortak saldırı düzenlemeye ikna etme veya İran'ı kışkırtarak savaşı yeniden başlatma girişimlerine karşı çıktığını aktardı.

Mektubun Zamir'e kamuoyu önünde destek vermeyi de amaçladığını belirten Harel, "Netanyahu'nun seçimden günler önce İran'a saldırı düzenlenmesi yönündeki girişimi de arka planda etkisini sürdürüyor. Netanyahu'nun Likud Partisi, komitenin toplanmasını en azından pazartesi gününe kadar ertelemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Değişim Bloğu'nun Netanyahu'yu engellemesi gerekiyor

Seçim öncesinde Zamir ve bazı generallerin Netanyahu'nun İran'la savaşı yeniden başlatma girişimlerine karşı çıktığını belirten Harel, Zamir'in de savaşın seçimleri erteletebileceği konusunda ABD'li mevkidaşını uyardığını aktardı.

Harel, Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu kaybetmesinin ardından Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusunda çekinceli davrandığını, Katar arabuluculuğunda İran'la müzakereleri sürdürürken Tahran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırdığını belirtti.

Son gelişmelerin Netanyahu'nun doğrudan girişimlerle veya İran'ı yeniden çatışmaya çekmek amacıyla gerilimi kasıtlı olarak tırmandırarak savaş ortamını yeniden canlandırmaya çalıştığı izlenimini verdiğini belirten Harel, yeni bir çatışmanın ülkedeki siyasi süreci sekteye uğratabileceği yönündeki endişelere dikkati çekti.

Harel, Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için her yolu denediğini vurgulayarak, "Değişim Bloğu'nun hükümet kurmak için koalisyon görüşmelerini sürdürdüğü bu süreçte, başbakanın iktidarda kalmak uğruna ülkeyi yeni ve tehlikeli askeri maceralara sürüklemesini de engellemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de hükümet belirsizliği ve İran'la savaş

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da 67 milletvekilinin desteğini alan Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ancak Değişim Bloğu'nun hükümeti kurabilmek için İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerin desteğine ihtiyaç duyması ve blok içindeki siyasi görüş ayrılıkları koalisyon görüşmelerini zorlaştırıyor.

Eisenkot'un başarısız olması durumunda Herzog'un Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi vermesi, iki girişimin de sonuçsuz kalması halinde ise erken seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

İsrail'de koalisyon hükümeti belirsizliğini korurken, Başbakan Netanyahu'nun İran'la savaşı yeniden başlatma ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunmuştu.

Mektubunda, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'ya, "Doğrudan, acil ve ertelenemez bir tehdit olmadan güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu uyarının ardından Eisenkot ile Netanyahu arasında, "güvenlik konularında sorumlu davranma" tartışması yaşanmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarısına tepki gösterilerek hükümetin aldığı kararların "güvenlik nedenleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde alındığı" iddia edilmişti.