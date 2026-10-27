Haaretz, Likud'un sandık dışında Filistinli seçmenleri görüntüleyeceğini yazdı - Son Dakika
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Haaretz, Likud'un sandık dışında Filistinli seçmenleri görüntüleyeceğini yazdı

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Haaretz'e göre Likud, bugünkü seçimde İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri sandık dışında görüntülemek için ücretli ekip görevlendirdi ve sisteme milyonlarca şekel harcadı. Haberde Likud'un oy kaybı halinde bunları hile iddialarını desteklemek için kullanabileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin, bugün yapılan seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri sandıkların dışında görüntülemek üzere ücretli ekipler görevlendirdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Likud'un seçimde önemli oy kaybı yaşaması halinde söz konusu görüntüleri seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını desteklemek amacıyla kullanabileceği belirtildi.

Likud'un, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri görüntülemek üzere kurduğu sistem için milyonlarca şekel harcadığı aktarılan haberde, sistemin partinin seçim kampanyasına yaptığı en büyük yatırımlardan biri olduğu kaydedildi.

Habere göre, Likud tarafından ücret karşılığında görevlendirilen resmi olmayan ekipler, sandıkların dışında seçmenleri görüntüleyerek gelişmeleri eş zamanlı olarak parti genel merkezine bildirecek.

Netanyahu'nun planın ele alındığı toplantılara katıldığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtilen haberde, parti yetkililerinin söz konusu planı seçim gününün ardından uygulanabilecek bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Haberde, üst düzey Likud yetkililerinin seçim sonrasında olası bir "oyların çalındığı" kampanyası için hazırlık yaptığı, Netanyahu'nun da bazı parti mensuplarının baskısı üzerine bu seçeneği değerlendirdiği aktarıldı.

Seçim öncesi yayınlanan son kamuoyu araştırmalarına göre, hem Netanyahu'nun başını çektiği blok hem de muhalefet bloğu hükümet kurmak için gereken en az 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Mecliste toplam 14 sandalye kazanması öngörülen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler kritik bir rol üstleniyor.

Kaynak: AA
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