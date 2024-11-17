Habeck'ten Ukrayna'ya Füzeler

Güncel

Almanya'da Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimi kazanması halinde Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri gönderilmesine onay vereceğini söyledi.

Halihazırda Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olan Robert Habeck, ARD televizyonunda bir programa katıldı.

Başbakan olması halinde, Başbakan Olaf Scholz'un vermeyi reddettiği Alman üretimi Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesine onay verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine "Evet vereceğim." dedi.

Habeck, ekonomi bakanı olarak daha önce de defalarca silah sevkiyatı konusunda karar vermek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Ukrayna'nın Taurus füzelerine sahip olması halinde bu füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'ya atabileceği ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini uzun zamandır reddediyor.