Habib-i Neccar Camisi Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Habib-i Neccar Camisi Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak

Habib-i Neccar Camisi Restorasyonu 2025\'te Tamamlanacak

Hatay'da depremlerde hasar gören Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonu 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

25.11.2024 11:48
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunun 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Antakya ilçesindeki ibadethanede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Ağır hasar gören caminin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülüyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle sürdürülen restorasyonda, molozlardan ayrıştırılan camiye ait nitelikli parçalar da kullanılıyor.

Depremlerin ardından kente yaptığı katkılardan dolayı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince 22 Kasım'da fahri doktora ünvanına layık görülen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Habib-i Neccar Camisi'ndeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Altay, AA muhabirine, Hatay'da içme suyundan konteyner kent kurulmasına kadar her türlü ihtiyacın giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kente 6 Şubat 2023'teki depremden sonra 3 bin 400 personel ve 1000 araçla destek olduklarını anlatan Altay, "Hatay'ın neye ihtiyacı varsa belediyemiz, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarımızla eksiği giderme gayretinde olduk. Hatay ve Konya arasındaki güçlü bağ, burada yaptığımız işlerin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir." dedi.

Altay, fahri doktora ünvanı aldığı günün hayatının en önemli anlarından birisi olduğunu belirterek, "Deprem sırasında yaptığımız çalışmalar neticesinde şahsıma fahri doktora tebliğ edilmesi benim için büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu Konya halkı, bölgeye yardımlarla destek olan herkes ve tüm belediyelerimiz adına almış bulunuyorum." diye konuştu.

Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunun hızla sürdüğünü dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Sadece Hatay'ın değil, dünya mirasının önemli bir eserini restore ediyoruz. Restorasyon, depremde çok güçlü hale gelen Konya ve Hatay kardeşliğini perçinleyecektir. Şu an itibarıyla çalışmalarda çok mesafe katettik. İnşallah 2025 yılı ortalarında Habib-i Neccar Camisi'ni tamamlayıp Hataylı kardeşlerimize kazandırmayı düşünüyoruz. Konya olarak bu işi yapacak güçteyiz."

Altay, Hatay'ın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Habib-i Neccar Camisi Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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