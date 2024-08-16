Habitat Derneği İcra Kurulu Üyeleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'i Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Habitat Derneği İcra Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kentte iş birliği içerisinde yaşama geçirilecek yeni projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Habitat Derneği ile birlikte çok güzel işlerin altına imza attık. Özellikle İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde verdiğimiz eğitimlerle fark yarattık" dedi.

Toplumu oluşturan bireylerin dijitalleşen dünyayla uyumlu hale gelmesi için hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak birçok proje yürüten Habitat Derneği yöneticileri, Başkan Ömer Günel ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya, derneğin İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İcra Kurulu üyeleri Taha Aydoğmuş ve Buğra Avcı, Habitat Derneği İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi Sorumlusu Fatih Yaman ve Kuşadası Belediyesi Proje Koordinatörü Burcu Kanbal, katıldı.

Kuşadası'nda iş birliği içerisinde yaşama geçirilebilecek yeni projelerin ele alındığı toplantıda Başkan Ömer Günel, Habitat Derneği İcra Kurulu üyelerine Ada Kültür Merkezi'nin (KEGEV) bulunduğu arazide yapmayı planladıkları Gençlik İnovasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Kuşadası Belediyesi ile birlikte özellikle eğitim alnında ortaklaşa yatırım yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Başkan Ömer Günel gerçekten vizyon sahibi bir yönetici olduğu için dijitalleşen dünyada gençlerin gerekli donanıma sahip olmaları konusuna çok önem veriyor. Bu amaçla da Habitat Derneği ile yeni projeler geliştirmek için çok istekli. Biz de dernek olarak Kuşadası Belediyesi'ne her konuda destek vermeye hazırız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Habitat Derneği'nde yöneticilik yapan arkadaşlarımız aynı zamanda özel sektörde de yıllarca çalıştıkları için kendi alanlarında çok deneyimliler. Bu nedenle dijitalleşen çağın gereklerinin neler olduğunu biliyorlar. Habitat Derneği ile birlikte çok güzel işlerin altına imza attık. Özellikle İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde verdiğimiz eğitimlerle bölgemizde fark yarattık. Kısa süre sonra Ada Kültür Merkezi'nin (KEGEV) bulunduğu arazide de Gençlik İnovasyon Merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu konuda da HABİTAT ile iş birliğine hazırız" diye konuştu.