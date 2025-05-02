Habur Sınır Kapısı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Habur Sınır Kapısı Semineri Düzenlendi

Silopi MYO'da düzenlenen seminerde, gümrük işlemleri ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verildi.

02.05.2025 11:23
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Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda "Habur Sınır Kapısı Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Öğrenciler ve akademik personelin katıldığı seminerde İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ile uzman ekip tarafından Habur Sınır Kapısının işleyişi, günlük işlem hacmi, lojistik faaliyetleri ve gümrük süreçlerine dair güncel bilgiler ve istatistikler paylaşıldı.

Sunumda ayrıca sınır kapısının Türkiye ekonomisindeki stratejik önemi vurgulandı ve öğrencilere yönelik kariyer olanaklarına ilişkin önerilerde bulunuldu.

Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çatuk, Bölge Müdürü Coşkuner ve ekibine teşekkür ederek, öğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında değerli bilgiler edindiğini ifade etti.

Çatuk ayrıca seminer sonrası gerçekleştirilen kısa toplantıda, üniversite ile Habur Sınır Kapısı yönetimi arasında iş birliği olanaklarının ele alındığını, özellikle uygulamalı eğitim, staj imkanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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