Hac Adayları Arafat'ta Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Hac Adayları Arafat'ta Duygu Dolu Anlar Yaşadı

26.05.2026 18:41
Türk hacı adayları Arafat'ta bir araya gelerek dualar etti, duygusal anlar yaşadı ve hayallerini gerçekleştirdi.

Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden vakfe için Arafat'ta bir araya gelen Türk hacı adayları, yapılan duaların ardından duygusal anlar yaşadı.

Duygularını AA muhabirine anlatan hacı adayları, Arafat'ta bulunmanın tarifsiz bir manevi huzur yaşattığını, yıllardır kurdukları kutsal toprak hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Vakfe duasına eşlik eden hacı adaylarından Cezayir Fındıkoğlu, hac ibadetini yapmak üzere Bursa'dan geldiğini belirterek, "Haccımızı yaptık, 14 senede çıktı. 14 senedir bekliyoruz. Oğlum, eşim, ben, bacanak, baldız beş kişi geldik. Aileyle gelmek daha bir başka. Heyecanlıydık, buraya gelince hiç uyumadık." dedi.

Hac ibadetini annesiyle birlikte yaptığını, organizasyondan çok memnun olduklarını ifade eden Azime Akarçay, "Çok güzel bir organizasyondu. Dualar çok güzeldi, ağladık, sarıldık. Herkes birbirine yardım ediyor, bir gaye için buluştuk ve aynı duaya amin dedik. Onların dillerini bilmiyoruz ama dua edildiğinde onlar da amin dedi. 15 yaşımdan beri istiyordum, hayalimdi. Allah isteyen herkese nasip etsin." diye konuştu.

"Kuş olsam uçsam bu kadar mutlu olmazdım"

Melek Akan da Hac ibadetinin kendisi için muhabbet, aşk ve kara bir sevda olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hac, 13 yaşımdan beri benim kalbimde. Yazıldıktan 17 sene sonra nihayet çıktı, kızım ile damadımla çıktı. Çok güzel bir duygu. Allah'a dua ettim, 'Ben bir garip kadınım, eşim yok, param yok. Allah'ım sen bana bunu nasip ettin.' dedim. İsteyenler asla umutlarını kaybetmesinler. Her sene komşularım 'Daha yılmadın mı gidemiyorsun.' diyordu. 'Allah'ım beni de çağır.' diyordum. Kuş olsam uçsam bu kadar mutlu olmazdım."

Hacı adaylarından Emine Aslan ise hac kurasına yıllar önce yazıldıklarını anlatarak, "16 sene oldu yazılalı, oğlum, gelinim, iki torunum hep beraber geldik. Özlüyordum, Allah nasip etti. Çocuklarımla, torunlarımla geldiğim için çok mutluyum. Hacca yazıldığımızda torunlarımın biri 4, biri 6 yaşındaydı. Şimdi biri 20, biri 22 yaşında." ifadelerini kullandı.

Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, güneşin batmasının ardından Müzdelife'ye geçecek.

Kaynak: AA

