Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor - Son Dakika
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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

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Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

25.08.2024 03:41
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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

13 yıldır yaptığı çörek ve simitler geçim kaynağı oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiren 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Gürdal, aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Odun ateşinin karşısında çalışmak zor"

Ürünlerin hepsini doğal ve katkısız yaptığını kaydeden Hacer Gürdal, "Ben bu işi 13 yıldır yapıyorum. 13 yıldır tezgahtayım ve simit ve poğaça pişiriyorum. Burada patates kızartması yapıyorum, pizza yapıyorum. Bunların hepsini közde yapıyorum daha doğal olsun diye. Bizim müşterilerimiz tanıdık zaten biz bir aile gibiyiz. Burada yumuşak çörek, gevrek çörek ve susamlı çubuklar yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi doğal ve katkısız. Hepsini odun ateşinde pişiriyoruz. Odun ateşinin karşısında çalışmak zor oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

"Eşime destek oluyorum"

Kendi ayaklarının üzerinde durduğu ifade eden Gürdal, "Eşime destek oluyorum. Kendim almak istediğim bir şeyleri kendim alabiliyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir şey. Tabi hem ev hem de iş çok zor oluyor ama güzel yanları da var. Gevrek çörek, yumuşak çörek siparişleri oluyor. Almanya'ya kadar gönderdik. Bizim ürünlerimiz doğal olduğu için, odun ateşinde olduğu için farklı bir lezzet oluyor. Şu an çöreklerimizin kilosu 100 TL. Ama bizim simitlerimiz hem doğal hem de pekmezli. Hem de normal simitlerden farklı burada yaptıklarımız" dedi.

Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor - Son Dakika

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