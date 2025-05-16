Hacettepe Üniversitesinde "Anneyle Güçlü Aile" temalı panel düzenlendi

Hacettepe Üniversitesinde, "Anneyle Güçlü Aile: Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik" temalı panel düzenlendi.

Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Anneler Günü kapsamında düzenlenen panel, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle başladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde Anneler Günü'nün kutlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Anneliğin bir öğretmenlik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güran, "Her insan hayata başladıktan sonra annelerinin öğrettikleriyle hayata tutunur. Yemek yemeyi, uyumayı, yürümeyi, koşmayı annelerinin rehberliğiyle öğreniriz. Dolayısıyla anneler bizim ilk öğretmenlerimizdir. Eğitim Fakültesinin bu konuya sahip çıkması kadar doğal bir şey olamaz." dedi.

Anneliğin biyolojik bağın ve insani vasıfların ötesine taşınan kutsal ve manevi bir olgu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güran, "Anneler sadece evlatlarına kanlarından, canlarından ve sağlıklarından vermiyor, bunun ötesinde korkusuzca hayatları boyunca yanlarında dururlar." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, konuşmasında, anneliği yalnızca biyolojik bir gerçeklik olarak görmenin evrensel gücünü sınırlandırmak olduğunu ifade etti.

Gazze'den Ukrayna'ya, evladını kaybeden her annenin farklı dil ve coğrafyalarda da olsa acısının aynı olacağını belirten Prof. Dr. Erçetin, "Annelik fedakarlığın, sabrın, şefkatin ve elbette koşulsuz sevginin adıdır. Yalnızca doğuran değil, büyüten, besleyen, koruyan ve yol gösteren herkes için annelik sıfatı layıktır." dedi.

Öğretmenlik mesleğinin de bir bakıma anneliğe benzediğini aktaran Prof. Dr. Erçetin, "Biz Eğitim Fakültesinde sadece dili değil, aynı zamanda değerleri, duyguları ve insan olmanın anlamını da öğretmen adayı öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Panele, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfından şehit anneleri de katıldı.