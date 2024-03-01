Hacı Bayram Veli Cami'sinde Şehitler ve Mazlumlar İçin Dua Edildi - Son Dakika
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Hacı Bayram Veli Cami'sinde Şehitler ve Mazlumlar İçin Dua Edildi

Hacı Bayram Veli Cami\'sinde Şehitler ve Mazlumlar İçin Dua Edildi

Hacı Bayram Veli Cami'sinde kılınan cuma namazının ardından cemaat, şehitler, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile dünyadaki tüm mazlumlar için dua etti. Duada, şehitlere rahmet, gazilere sağlık dilendi.

01.03.2024 15:02
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Şehitler, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile dünyadaki tüm mazlumlar için Hacı Bayram Veli Cami'sinde cuma namazı sonrası dua edildi.

Hacı Bayram Veli Cami'sinde kılınan cuma namazının ardından cemaat, şehitler, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile dünyadaki tüm mazlumlar için dua etti.

Duada, dirlik, beraberlik, yurt içinde ve yurt dışında din, vatan ve mukaddesat için mücadele ederken şehit olanlara rahmet, gazi olanlara ise sağlık dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacı Bayram Veli Cami'sinde Şehitler ve Mazlumlar İçin Dua Edildi - Son Dakika


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