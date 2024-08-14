Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Tartışması

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(ANKARA)- 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Alevi kurumları ile Kültür ve Turizm Bakanlığını karşı karşıya getirdi. Bakanlık bünyesindeki Cemevi Başkanlığı, bu yıl aynı tarihlerde farklı etkinlik düzenlemek istemesine Alevi kurumlarından tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, "Hacıbektaş Belediyesi yapacağı şenlikler için Kültür Merkezi'ni kullanamıyor. Alevilerin kültürünü bu topraklarda engelleme girişimidir" dedi.

Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Dergahı ve Kültür Merkezi'nde yarından itibaren 3 gün sürecek etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Hacıbekteşy Belediyesi'nin organize ettiği ve çeştiyli Alavi kuruluşlarının katıldığı etkinlikler ise 16 Ağustos'ta başlayacak ve 3 ün sürecek.

Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin 1964'ten beri Hacıbektaş Belediyesi tarafından organize edildiğini ifade eden ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yıllardır geleneksel hale gelen bu etkinlikleri, Cemevi Başkanlığı bu yıl 'ben yapmak istiyorum' diye girişimde bulundu biz de itiraz ettik. Aleviler söz konusu olunca bu girişimin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bizim hükümetten beklentimiz 60 yıldır geleneksel hale gelen, bu yıl da devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği şekilde olmasını istedik. Saygı istedik, devlet erkanı olarak katılabilir misafirmiz olabilirler biz de kendi pirimizin felsefesini yaşatmaya çalulşıyoruz. Cemevi Başkanlığı iki buçuk yıla yakındır hep şunu yapmaya çalışıyor: Alevilerin fetva kurumu haline gelmek. Alevilikte söz sahibi olma misyonuna soyunmaya başladı. Biz Alevi kurumları olarak 35 yıldır devletten hak talebimiz belli, eşit yurttaşlık istiyoruz. İbadathanemiz olan cemevinin de yasal olarak tanınmasını istiyoruz. Bütün bunlara karşı Kültür Turizm ve Bakanlığı'nda Cemevi Başkanlığı kuruldu. Sanki Alevilik bir inanç değil, kültürel folklorik bir yermiş gibi yaklaşımla kuruldu. İtiraz ediyoruz ve bu kurumu tanımıyoruz."

"Alevilerin, kültürünü engelleme girişimidir bu"

Hacıbektaş Belediyesi'nin de duruma tepki gösterdiğini kaydeden Aslan, "Belediye de bu etkinliği birlikte yapmak istedi ama Bakanlık ayrı bir gün program yapmak istedi. Cemevi Başkanlığı 16 ve 17 temmuz tarihlerinde Hacıbektaş Kültür Merkezi'ne program koydu. Hacıbektaş Belediyesi yapacağı şenlikler için Kültür Merkezi'ni kullanamıyor. Alevilerin kültürünü bu topraklarda engelleme girişimidir bu. Onların programı içerisinde Horasan Erenler Federasyonu var, kaç kurumdan oluşuyor bilmiyoruz. MHP Lideri Bahçeli'nin kendi şahsi arazisini bağışladığı bir kurum bu" diye konuştu.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Kaim: "Bazı yerlere çadır kuruldu oralarda etkinliğimizi yapacağız"

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirme, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Cemevi Başkanlığı yarın Cumhuriyet meydanında etkinlik düzenleyecek. 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde de kültür merkezinde etkinlik düzenleyecek. Biz belediyenin altında konferans salonunu kullanacağız ve bazı yerlere çadır kuruldu oralarda etkinliğimizi yapacağız" dedi.

Cemevi Başkanlığı'nın birkaç yıldır alternatif etkinlik düzenlendiğine dikkati çeken Kaim, "Daha önceden bizden birkaç gün önce etkinlikleri yapıyorlardı, öyle olunca çakışmıyordu" dedi.

Hacıbektaş Belediyesi'nin organize edeceği etkinliklere, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılması bekleniyor.