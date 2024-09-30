Hacı Ömer Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacı Ömer Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporuna Tepki

Hacı Ömer Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporuna Tepki

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın yıkımıyla ilgili dava 2 Ekim'de başlayacak.

30.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 69 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanık, 2 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Binada yakınlarını kaybedenlerden Nursel Tanrıverdi, bilirkişi raporunda adeta depremin suçlandığını belirterek yeni bir rapor talep edeceklerini söyledi.

Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 8 Katlı Hacı Ömer Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. Binada yaşayanlardan 69'u hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Tevfik Tepebaşı 5 Temmuz 2023'te tutuklandı. Soruşturma aşamasında toplanan tüm delil, fotoğraf, video ve belgeler de nihai bilirkişi raporu için Konya Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

'DEPREMİN OLUŞTURDUĞU YÜK, YÖNETMELİK KOŞULLARININ ÜZERİNDE'

5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 29 sayfalık raporda 7.7 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yükün yapının tasarım aşamasında geçerli olan yönetmelik koşullarının üzerinde olabileceği, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan deprem yönetmeliğine büyük ölçüde uyularak projelendirildiği, fakat imalat sırasında, malzeme ve detaylandırmalarda bazı hataların yapıldığı, projede zemin ile ilgili saha ve deneye dayalı hiçbir verinin olmadığı ancak göçmenin ana nedeninin doğrudan projeye bağlı hatalardan kaynaklandığının düşünülmediği belirtilerek müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul ile belediye proje kontrol biriminin tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Raporun dosyaya girmesinden sonra Tevfik Tepebaşı'nın mahkemeye yaptığı tahliye talebi kabul edilerek 5 Ocak 2024'te tahliye edildi. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, binayı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı, yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt, Kemal Duyar, İsmet Koyuncular, binanın yapımında görev alan Atilla Öz hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

'NEREDEYSE DEPREMİ SUÇLAMIŞ'

5 sanıklı davanın ilk duruşması 2 Ekim'de görülecek. Binada ablası ve yeğenini kaybeden Nursel Tanrıverdi, rapora tepki gösterdi. Gelen rapor üzerine Tevfik Tepebaşı'nın tahliye edildiğini ifade eden Tanrıverdi, "Soruşturma sürecinde Ebrar Siteleri'nde müteahhit olan Tevfik Tepebaşı'nın Hacı Ömer Apartmanı'nın da müteahhidi olduğunu öğrendik. Aynı zamanda yine Ebrar Siteleri dosyalarından şu an tutuklu bulunan inşaattan sorumlu olarak gözüken Atilla Öz'ün de bizim yönünden sorumlu olduğunu ifade etmiştik. Uzun bir süre sonunda bilirkişi raporu geldi. Konya Teknik Üniversitesi'nden gönderilmiş bir bilirkişi raporuydu. Çok kötü bir bilirkişi raporu geldi. Çünkü neredeyse depremi suçlamış yani. Hiçbir sorumlu bulamamış ve bu bilirkişi raporuna istinaden de Tevfik Tepebaşı tahliye edildi. Tabii itiraz ettik tahliyesine, oldukça da öfkelendik. Buna da itiraz ettik fakat itirazlarımız tabii ki reddedildi. 2 Ekim'de davamız görülecek. Bizim taleplerimiz çok net. Katil Tevfik Tepebaşı mı, yine katil Atilla Öz mü? Tutuklanmasını istiyoruz, bilirkişi raporumuzun yinelenmesini istiyoruz. Zemin hala duruyor, zemin etüdü yapılmadı. Zeminden örnek alınıp etüt yapılmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz çok açık, biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Politika, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Ömer Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:28:07. #1.11#
SON DAKİKA: Hacı Ömer Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement