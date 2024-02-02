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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm TOKİ konutlarının yapım süreci ile ilgili bilgi vererek, ihalesinin 1 Mart 2024'te saat 11.30'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Konutlarının inşa edileceği alanla ilgili çalışmaların başlayacağına değinen Özdoğan, projenin tamamlanmasıyla ilçeye ve bekleyen vatandaşlara hayırlı olacağını belirtti.

02.02.2024 15:35
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm TOKİ konutlarının yapım süreci ile ilgili bilgi vererek, ihalesinin 1 Mart 2024'te saat 11.30'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konutlarının inşa edileceği alanla ilgili çalışmaların başlayacağına değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

"İhalenin ardından TOKİ konutları ve üçüncü etap konutların inşa edileceği alanla ilgili çalışmalar başlayacak. Bu tarih itibariyle TOKİ konutları ve üçüncü etap çalışmalarla kentsel dönüşüm projemiz tamamlanmış olacak. İlçemize, projeyi bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu - Son Dakika
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