Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ev ziyaretlerine devam ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sosyal medya üzerinden talebini ileten 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın evine misafir oldu. Özdoğan, yaşlıların dualarına talip olduklarını ve vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin önemine değindi.

10.07.2024 17:35
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, sosyal medya üzerinden talebini ileten 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın, Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi'ndeki bağ evine misafir oldu.

Doğan ve kızı Zümrüt Turan ile sohbet eden Özdoğan, yaşlıların dualarına talip olduklarını, en büyük gücü yaşlılardan aldıklarını belirtti.

İlçedeki büyük işlere küçük dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Özdoğan, vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemenin önemine değindi.

Hörmet Doğan da Başkan Özdoğan'ı evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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