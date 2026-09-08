Hacılar Belediye Meclisi eylül toplantısında 9 maddeyi oy birliğiyle kabul etti

Hacılar Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda, gündemde yer alan 9 madde görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, eğitim alanındaki desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların genel durumunun gözden geçirildiğini belirten Özdoğan, devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gençlerden gelen talepler doğrultusunda spor alanlarında da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Özdoğan, mevcut sahaların yenilendiğini ve yeni spor alanlarının ilçeye kazandırıldığını belirtti.

Mecliste alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını dileyen Özdoğan, "İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına attığımız her adımın, aldığımız her kararın büyük kıymeti var" değerlendirmesinde bulundu.