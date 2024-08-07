Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinde 2. etap konutların anahtar teslimine başlıyor - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinde 2. etap konutların anahtar teslimine başlıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını açıkladı. İkinci etap hak sahipleriyle görüşmeler tamamlandı ve çalışmalar hızla devam ediyor.

07.08.2024 11:46
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2. etabı tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının teslimi ve yakın zamanda tamamlanan çalışmalarıyla ilgili ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm projesinde 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını belirten Özdoğan, "İkinci etap hak sahiplerinin kat farkı ve hak sahipleriyle ilgili görüşmeleri tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu konuda özveriyle çalışan İmar AŞ ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekibine, özellikle Yusuf Hakan Özdemir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde çalışmalarını hızla sürdürdüklerini aktaran Özdoğan, "Bir taraftan yaptığımız üst yapı çalışmaları, diğer taraftan altyapı çalışmaları ve 15 Temmuz itibarıyla tamamlanan 26 milyon metrekare revizyonla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize, İmar Müdürlüğü çalışanlarına ve plancılara teşekkür ediyorum. Bu büyük çalışma, vatandaşlarımızın yıllardır süren sorunlarını çözmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinde 2. etap konutların anahtar teslimine başlıyor - Son Dakika

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