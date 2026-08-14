Hacılar Belediyesi\'nde Afet Tatbikatı

Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla belediye hizmet binasında düzenlenen tatbikatta personele, afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Deprem anında uygulanması gereken doğru korunma yöntemleri gösterilirken, olası bir afetin ardından binanın güvenli ve düzenli şekilde tahliye edilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında belediye personeli, deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Senaryo gereği yapılan uyarının ardından hizmet binası kontrollü biçimde tahliye edilirken, personelin belirlenen toplanma alanında bir araya gelmesi sağlandı.

AFAD ekipleri tarafından tahliye sırasında panik yapılmaması, asansörlerin kullanılmaması, acil çıkış güzergahlarının takip edilmesi ve toplanma alanında personel kontrolünün gerçekleştirilmesi gibi hayati konular aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından da yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı hakkında eğitim verildi.

Teorik bilgilendirmenin ardından belediye personeli arasından gönüllüler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde oluşturulan kontrollü küçük çaplı yangınlara yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve doğru müdahale yöntemlerini bilmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Ülkenin deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmadan kurumların ve çalışanların olası afetlere karşı hazır olması gerektiğini ifade eden Özdoğan, tatbikata katkı veren kurumlara teşekkür etti.