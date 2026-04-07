Hacılar Belediyesi Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı

Hacılar Belediyesi Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı
07.04.2026 16:24
Başkan Özdoğan, yeşil alan ve yatırımlar hakkında bilgi verirken barış çağrısı yaptı.

Hacılar Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda 2025 yılı faaliyet raporu değerlendirilirken, encümen ve komisyon üyelikleri için de seçimler yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özdoğan, yaz dönemiyle birlikte birçok alanda çalışmaların yeniden hız kazanacağını belirtti.

Devam eden yatırımlara değinen Özdoğan, "Taşkın kanalı başta olmak üzere devlet yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz de çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Gençlik merkezimizden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezimize kadar hayırsever destekli yatırımlarımızda temel atma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Lisemizle ilgili protokolümüzü de imzaladık. İnşallah önümüzdeki süreçte orada da temel atma aşamasına hayırseverimizle birlikte ulaşacağız. Biz de ilçe belediyesi olarak yol, kaldırım, park-bahçe ve kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdoğan, dünyadaki savaş ve zulüm politikalarını kınadıklarını, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere tüm dünyada barışın hakimin olmasını dilediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

