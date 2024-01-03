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Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, son 5 yılda ilçeye yapılan 1 milyar 100 milyon liralık yatırımın önemine değindi ve meclis üyelerinin emeğine vurgu yaptı. Özdoğan ayrıca, ilçedeki derelerin ıslahıyla ilgili yapılan görüşmeler sonucunda 200 milyon liralık bir yatırımın ilçeye kazandırılacağını duyurdu.

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
03.01.2024 - 13:27,
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Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılının Gazze başta olmak üzere tüm dünyaya huzur getirmesini diledi.

Son 5 yılda ilçeye 1 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Özdoğan, meclisteki çalışmaların ve yapılan hizmetlerin değerini anlamak gerektiğini, 1 milyarlık yatırımın ilçeye kazandırılmasında meclis üyelerinin de büyük emeğinin bulunduğunu kaydetti.

Hizmetlerin devam edeceğini aktaran Özdoğan, "İlçemizdeki derelerin ıslahıyla alakalı Ankara ziyaretimizde Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 200 milyonun üzerinde bir yatırımı da ilçemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konuyla ilgili işlerin ihalesinin 16 Şubat'ta yapılacağını kamuoyuna bildirmiş olalım." ifadesini kullandı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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Bilal Özdoğan, Gazze, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

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