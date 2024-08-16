Hacılar'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacılar'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi

Hacılar\'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon liralık yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi. İlçede yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken, çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor.

16.08.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon liralık yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken, çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor.

Özdoğan ve Hasdal, kanalın etrafındaki çevre düzenlemesi, yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklar gibi konularla ilgili istişarelerde bulundu.

Bu tür projelerin Hacılar'ın altyapısını güçlendireceğini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kanal çevresindeki düzenlemeler, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve rahat ulaşımı için de büyük önem taşıyor. Yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklarla hem konforlu bir ulaşım sağlanacak hem de olası tehlikelere karşı önlem alınmış olacak."

Hasdal ise projenin Hacılar için büyük bir adım olduğunu ve gerekli çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması için iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilal Özdoğan, Ekonomi, Hacılar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement