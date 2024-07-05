Hacılar'da Minikler Tekvando İl Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Hacılar'da Minikler Tekvando İl Şampiyonası Yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği tarafından Hacılar'da düzenlenen Minikler Tekvando İl Şampiyonası sona erdi. 4 gün süren etkinlikte 500 sporcu mücadele etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve gençlerin spor yapması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Dereceye giren sporcular Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

05.07.2024 14:41
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği tarafından Hacılar'da Kayseri Minikler Tekvando İl Şampiyonası yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Spor Salonu'nda 4 gün süren ve 500 sporcunun katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Özdoğan, geleceğin teminatı gençlerin spor yapması için gereken çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Hacılar'da tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerimizle birlikte yarınlarımızın büyük Türkiye'sinin mimarı olacak gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve eğitimli olması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek dereceye giren ilk 3 sporcunun Sivas'ta yapılacak Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hacılar'da Minikler Tekvando İl Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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