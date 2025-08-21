Hacılar'da Yeni İhale Fırsatları - Son Dakika
Hacılar'da Yeni İhale Fırsatları

21.08.2025 15:54
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede şehirleşme sürecini hızlandıracak ve yeni yaşam alanlarına kapı aralayacak ihale fırsatlarını duyurdu.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, 27 Ağustos saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkez'nde yapılacak ihale kapsamında, 5 konut ve villa parseli ile 2 ticari parselin yatırımcıların ilgisine sunulacağını bildirdi.

İhalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle yapılacağını belirten Özdoğan, "Hacılar, bugün modern yapısıyla Kayseri'nin en gözde ilçelerinden biri konumunda. Bizim vizyonumuz, bu gelişimi daha da ileriye taşımak. Düzenleyeceğimiz ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandıracak ve vatandaşlarımız için daha yüksek yaşam standartları sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Hacılar'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen tüm yatırımcıları ihaleye katılmaya davet eden Özdoğan, ilçenin son günlerde cazibe merkezi haline geldiğini, ihalenin de bu yükselişe katkı sağlayacağını kaydetti.

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebileceklerini belirten Özdoğan, dosya satın alan katılımcıların başvurularını en geç 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

