Hacılar'ın tarihi Kent Müzesi'nde sergilenecek

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkaracak Kent Müzesi'nin açılışı için geri sayıma başlandığını bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, müzenin Hacılar'ın tarihini ve kültürel mirasını yansıtacak önemli bir mekan olacağını belirtti.

Açılması planlanan Kent Müzesi'ni Hacılar'a kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Özdoğan, daha önce Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin adı verilen kültür merkezi fuaye alanında kısmen sergilenen eserleri, burada oluşturulan yeni alanda halkla buluşturacaklarını kaydetti.

Yeni müzenin, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini göz önüne sereceğini aktaran Özdoğan, "Burada Hacılar'ımızın tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. Gerek yazılı basın gerekse geçmişteki kültürel yayınları hemşehrilerimizin kullandığı bir kısım eşyalarla birlikte sergileyerek vatandaşlarımızın geçmişi tanımasına katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürmekte. Projelerimiz arasında olan kent müzesini inşallah yakın zamanda açacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.