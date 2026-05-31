Hacılar İstanbul'da Duygusal Karşılamayla Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar İstanbul'da Duygusal Karşılamayla Döndü

Hacılar İstanbul\'da Duygusal Karşılamayla Döndü
31.05.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kutsal topraklardan dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda sevinç ve buruklukla karşılandı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar, karanfil ve gülerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Hacılardan Çağrı Işık, AA muhabirine, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sevinci ve burukluğu aynı anda yaşadıklarını ifade eden Işık, "Elhamdülillah mutluyuz. Bugün kutsal topraklardan ayrıldığımız için burukluk var. Fakat buraya geldiğimiz için ayrı bir sevinç var. İnsanlar oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Burada sizleri özleyenler oluyor. Siz de annenizi babanızı, eşinizi, çocuklarınızı özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı." dedi.

Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.

Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdal ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.

Kazdal, "Oradaki atmosferi bizzat yaşamak gerekiyor, anlatmakla olmaz. Allah herkese nasip etsin. Dualarımızı yaptık, Allah kabul buyurur inşallah. Eşimle beraber yolculuğa çıkmıştık." diye konuştu.

Havva Kazdal ise kutsal topraklardan dönmenin zor olduğunu ama kızlarını ve torunlarını çok özlediğini belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar İstanbul'da Duygusal Karşılamayla Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar İstanbul'da Duygusal Karşılamayla Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.