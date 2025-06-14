Hacılar Medine Tren İstasyonu’nu Ziyaret Ediyor

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun mukaddes topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, kapalı olsa da hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Geçen yıllarda müze olarak kullanılan ancak, tadilat dolayısıyla şu an kapalı olduğunu belirtilen içinde Osmanlı Devleti ve Suud Hanedanına ait bazı eşyanın sergilendiği tren istasyonu ile Amberiye Camisi Medine'deki hacılarca kafileler halinde geziliyor.

Hacılar, müzenin hemen yanında hac ve umre için gelenlerin dinlenmelerini sağlamak amacıyla Osmanlı mimarisiyle ve Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı olan 6 bin 666 taşla inşa edildiğini belirtilen Amberiye Camisi'nde namaz kılıp dua ediyor.

Kafile başkanlarınca hacılara istasyon ve cami hakkında detaylı bilgi aktarıldıktan sonra dua edilip hatıra fotoğrafı çekiliyor.

"Osmanlı'nın ecdadımızın ne kadar büyük bir devlet olduğunu gözlerimizle gördük"

Hollanda'dan gelen hacı Sinan Kalemli, AA muhabirine, hac görevlerini tamamladıktan sonra Medine'de Hollanda Türk Federasyonu ile birlikte tren istasyonu ve Amber Camisi'ni görmeye geldiklerini söyledi.

Yüce rabbine kendilerine böyle bir kapı açtığı için şükrettiklerini ifade eden Kalemli, çok yoğun duygular yaşadığını, sorunsuz bir şekilde hac farizasını tamamlayarak ülkelerine döneceklerini kaydetti.

Kendileri için Medine Tren İstasyonu ve Amber Camisi'ni görmenin çok güzel olduğunu belirten Kalemli, "Bizim için burayı görebilmek çok güzel oldu. Ecdadımızın buraya 400 yıl sahip çıktığını biliyoruz. Her yerde izlerini görebiliyoruz. Osmanlı'nın ecdadımızın ne kadar büyük bir devlet olduğunu gözlerimizle gördük. Onları yaşamak ve gelecek nesillere aktarabilmenin temel görevimiz olduğunu çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Bir Türk olarak insanın yüreği kabarıyor"

Hollanda'dan gelen hacı Ayşe Demir de geçen sene arkadaşıyla beraber hac görevini yapma kararı aldıklarını ve bu yıl geldiklerini kaydetti.

Türkiye'den gelenlerin genelde yaşça büyük olduklarına ve hacda zorlandıklarına değinen Demir, "Elhamdülillah biz vaktimizi çok güzel geçirdik. Bol bereketli geçti. Osmanlıdan kalan bir eseri görmek çok gurur verici bir şey. Bir Türk olarak insanın yüreği kabarıyor. Böyle eserleri görünce çok mutlu oluyorum." diye ifade etti.