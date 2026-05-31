Hacıların Yurda Dönüşü Başladı

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan'a ait hava yolu şirketiyle hacı kafilesini taşıyan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Dış Hatlar Geliş Terminali'ne gelen hacılar, pasaport kontrolünden geçtikten sonra yurda giriş yaptı.

Burada kendilerini çiçeklerle karşılayan aile ve yakınlarıyla kucaklaşan hacılar, duygusal anlar yaşadı.

Yurda dönen hacılardan Sami Kayalı, hacca gitmek için uzun yıllar beklediğini, orada yaşadıkları duyguların bambaşka bir şey olduğunu söyledi.

Hac ibadetinin yapılması gereken bir görev olduğunu belirten Kayalı, haccın isteyen herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Hacılardan Çiğdem Kutsal, hac zamanı kutsal topraklarda olmanın çok büyük bir lütuf olduğunu vurgulayarak, "Allah bize nasip etti, inşallah herkese nasip eder. Şimdi artık hedefimiz bir hacı olarak ama yakışacak şekilde yaşamımıza devam etmek, oradaki gördüğümüzü, yaşadıklarımızı hayatımıza uygulamak, örnek Müslümanlar olmak. Çok farklıydı. Anlatılmaz, yaşanır. Allah tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekşi, daha önce otobüs şoförü olduğu için defalarca kutsal topraklara gittiğini, bu gidişinde de yoğun duygular yaşadığını belirtti.

Ahmet Erkan ise "Bundan sonra işimiz daha zor. Daha dikkat etmemiz, önceki gibi davranmamamız lazım. Çünkü Allah'ın evine gittik, o makamı tavaf ettik. Resulullah'a, Allah'a söz verdik, o sözümüzde inşallah duracağız. On yıl bekledim, geçen sene çıktı. Rahatsız oldum, erteledim. Tekrar dilekçe verdim, bu sene de çıktı Allah'a şükürler olsun. Bu duygunun adı yok. Allah herkese nasip etsin, daha büyük bir duygu yok dünyada." diye konuştu.

Semra Çetinkaya da "13 yıl bekledik, çok şükür her şey çok güzeldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. 'Anlatılmaz yaşanır.' diyorlar, gerçekten öyleymiş. Asla anlatılmaz, yaşamak gerekiyor. Hacıların duası kabuldür hem hacıyız hem yolcuyuz. Allah herkesin haccını mübarek eylesin, herkesin evlatlarına da nasip etsin inşallah." dedi.