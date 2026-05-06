Hadi Özışık hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hadi Özışık hakkında yakalama kararı

Hadi Özışık hakkında yakalama kararı
06.05.2026 14:29  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia ettiği için hakkında "iftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla dava açılan Hadi Özışık yargılandı. Mahkeme duruşmaya gelmeyen Özışık hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia eden ancak daha sonra verdiği bilginin doğru olmadığını belirterek özür dileyen Hadi Özışık hakkında "iftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla açılan davanın duruşması İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

"ANKARA'DA GÖRÜŞMESİ OLDUĞU İÇİN KATILAMADI"

CHP İstanbul Hukuk Komsyonu'nun da takip ettiği duruşmaya Özışık katılmadı. Avukatı, müvekkilinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek gelecek duruşmada kendisini hazır edeceklerini söyledi. Ayrıca "müvekkil bir gazetecidir, haber kaynakları vardır, bazen bu kaynaklardan kendisine yanlış bilgi gelebilir, somut dosyada da bu yanlış bilgi uyarınca bir yayın açmış katılan kendisine ulaştıktan sonra da bir tekzip videosu yayınlamıştır, tekzip videosunu da pek çok kişi izlemiştir, bu durum müvekkilin suç işleme kastının bulunmadığını ve hakkında ek savunma verilmesini gerektirir bir durum olmadığını göstermektedir" dedi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDİLDİĞİ ORTADADIR"

Oktay Kılıç'ın avukatı ise "sanığın yaptığı yayın detaylı incelendiğinde müvekkilin abisinin PKK kurucusu olduğu şeklinde yalan bilginin 1 milyon 200 bin kişinin izleyeceği şekilde yayıldığı, yine CHP tarafından PKK yanlılarının Belediye Meclisine sokulduğu iması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ortadadır... Nasıl bir kişi babanızı öldürdükten sonra dileyeceği özür anlamsız olacaksa sanığın 1 milyon 200 bin kişi huzurunda müvekkilin itibarına kast etmesi sonrasında dilediği özür de anlamsızdır" ifadesini kullandı.

DURUŞMA 17 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme, savcının da talebi doğrultusunda davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan sanık yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Oktay Kılıç, Hadi Özışık, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadi Özışık hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hadi Özışık hakkında yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.