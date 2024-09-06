Hafik’te Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Güncel

Hafik Belediye Başkanı Habip Görler, ilçede yıl sonuna kadar abonelere doğal gaz verilmesinin planlandığını söyledi.

Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Görler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana caddelerde doğal gaz çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık 2 kilometrelik bu alanın asfaltlanma çalışması kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Doğal gaz çalışması yapılan bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Görler, şunları kaydetti:

"İlçemizde doğal gaz altyapı çalışmalarına paralel olarak direkler üzerine monte edilmiş yüksek gerilimli elektrik hatlarının da yeraltına alınması çalışmasını tamamladık. Bu caddeler üzerindeki elektrik direkleri kaldırılacak, 2 kilometrelik kısımda asfaltlama çalışmamız yakın zamanda tamamlanacak. Doğal gaz firmasıyla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilçemiz doğal gazla buluşmuş olacak. Bu bağlamda AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ilçemize gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gelecek süreçte ilçemizde dijital su saatine geçilmesi konusunda çalışmalarımız başlayacak."